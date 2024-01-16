Бастрыкин заинтересовался рассекреченным складом контрафакта в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по уголовному делу о работе склада в Екатеринбурге, где хранились тысячи пачек контрафактных сигарет, и сопутствующем ущербе, который получили общественники.
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