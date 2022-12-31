Норри в матче с Надалем впервые обыграл соперника из топ-3

14-я ракетка мира Кэмерон Норри в рамках United Cup обыграл №2 Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 6:4). Для британца это первая победа над соперником из топ-3 при девяти поражениях.
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