1. Прошла церемония премии Globe Soccer Awards. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») признан лучшим игроком 2023 года.
Награды Холанда и Роналду, СКА вышел в плей-офф КХЛ, хоккеисты «Трактора» поддержали Путина и другие новости
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Лена Мисько
Инсайд от Андрея Сергеевича? «Думаю, что руководители ЦСКА и «Зенита» договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше» — Аршавин Тут: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2007031_Dumaju_chto_rukovoditeli_CSKA_i_Zenita_dogovoratsa_i_Krugovoj_za_kakujuto_kompensaciju_perejdet_ranshe__Arshavin
«Думаю, что руководители ЦСКА и «Зенита» договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше» — Аршавин
matchtv
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8 час.
КУАТ
Почему просто не отдать в аренду армейцам?
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7 час.
Лена Мисько
за аренду надо платить, а кони, видимо, не хотят хотя уж отдали бы в бесплатную аренду, но зп не платили бы
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6 час.
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