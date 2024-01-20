Награды Холанда и Роналду, СКА вышел в плей-офф КХЛ, хоккеисты «Трактора» поддержали Путина и другие новости

«Думаю, что руководители ЦСКА и «Зенита» договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше» — Аршавин

Инсайд от Андрея Сергеевича? «Думаю, что руководители ЦСКА и «Зенита» договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше» — Аршавин Тут: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2007031_Dumaju_chto_rukovoditeli_CSKA_i_Zenita_dogovoratsa_i_Krugovoj_za_kakujuto_kompensaciju_perejdet_ranshe__Arshavin

Почему просто не отдать в аренду армейцам?

Лена Мисько

за аренду надо платить, а кони, видимо, не хотят хотя уж отдали бы в бесплатную аренду, но зп не платили бы