В России хотят избавиться от принципа «нет тела – нет дела»

На площадку Госдумы планируется внести законопроект, предусматривающий наказание за преследование. Согласно документу, за это правонарушение предлагается ввести штрафы от 1 до 2 тысяч рублей, пишут РИА Новости.
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