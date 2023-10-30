"Противники зашевелились", - глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации.

Ни капли не удивлён хохляцкими ушами в этих событиях...Прикиньте-Еврей-презик даёт команду(или не запрещает) на раскачивание мусульман,чтобы те мочили ЕВРЕЕВ....это при том,что евреи поставляли оружие.средства связи,инструкторов и спецназеров для борьбы с российскими войсками...теперь кто-то сомневается.что "Хамас" был вскормлен и натравлен на мирняков ТЕМИ ЖЕ ЕВРЕЕЯМИ???....я-ни капли...

Татьяна Кибишева

Хохляцкие уши прекрасно выполняют свою работу, а где губернатор и силовики? Почти год вещает ЦИПсО на Дагестан, а они очнулись только к вечеру? Нет возможности должным образом все это контролировать? Или нет желания? Или есть собственный интерес в организации подобных выступлений толпы? Ответственным руководителям нужно крепко задуматься об этом, возможно это только репетиция чего-то гораздо большего, что может полыхнуть по всей России???!!!