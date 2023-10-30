"Противники зашевелились", - глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации.

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Politiki.net Наши геополитические противники не дремлют, тот факт, что у них не получается разобщить нас используя спецоперацию, как информационный повод, не значит,что они прекратили пытаться.

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Комментарии
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Владимир Аверков
Ни капли не удивлён хохляцкими ушами в этих событиях...Прикиньте-Еврей-презик даёт команду(или не запрещает) на раскачивание мусульман,чтобы те мочили ЕВРЕЕВ....это при том,что евреи поставляли оружие.средства связи,инструкторов и спецназеров для борьбы с российскими войсками...теперь кто-то сомневается.что &quot;Хамас&quot; был вскормлен и натравлен на мирняков ТЕМИ ЖЕ ЕВРЕЕЯМИ???....я-ни капли...
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3 д.
Татьяна Кибишева
Хохляцкие уши прекрасно выполняют свою работу, а где губернатор и силовики? Почти год вещает ЦИПсО на Дагестан, а они очнулись только к вечеру? Нет возможности должным образом все это контролировать? Или нет желания? Или есть собственный интерес в организации подобных выступлений толпы? Ответственным руководителям нужно крепко задуматься об этом, возможно это только репетиция чего-то гораздо большего, что может полыхнуть по всей России???!!!
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3 д.

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