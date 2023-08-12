Чемодан, вокзал, Париж

А

Александр24

Может быть я и неправ, но история учит, что все африканские правительства по своей сути всегда были продажными. Нет там ни пророссийских, прокитайских, прозападных правительств. Всё там решают бабло и клановость .Под нами была почти вся Африка, но как только развалился СССР, вся эта Африка, задрав штаны, ломанулась на Запад. ( Как, кстати, и весь наш Восточный блок). Эти "независимые" государства до боли напоминают наши среднеазиатские республики - "друзья" с ножом за спиной. Так что, я бы особо не обнадёживался.