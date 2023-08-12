Политика как она есть

40 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Аполлон Бельведерский! Каждая щека по кг!Отложенный эффект...
  • Виктор Луговой
    "Петербургский тракторный завод – крупнейший в России – наращивает производство." (цы) Это у нас спич за Кировский за...Отложенный эффект...
  • Владимир Тихомиров
    Макрон осёл...Очень недальновидный осёл оказался.Но,впрочем,как осёл может быть дальновидным..?Чемодан, вокзал, ...

Чемодан, вокзал, Париж

Чемодан, вокзал, Париж

Доброй ночи, Империя. Ситуация в Нигере продолжает накаляться – и даже четыре военные базы (2 французских, около 1500 человек и 2 американских – примерно 1100 касок) на территории этой страны не способны развернуть ситуацию в обратную сторону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
&quot;так что чемодан, вокзал, Париж!&quot; Мон Пари, Тюильри... Как там, бишь, дальше у Образцова...?  &quot;Ля мордА ди паштет, ля полёт ди этаж. ГоспитАль, госпитАль&quot;...
Ответить
14 час.
А
Александр24
Может быть я и неправ, но история учит, что все африканские правительства по своей сути всегда были продажными. Нет там ни пророссийских, прокитайских, прозападных правительств. Всё там решают бабло и клановость .Под нами была почти вся Африка, но как только развалился СССР, вся эта Африка, задрав штаны, ломанулась на Запад. ( Как, кстати, и весь наш Восточный блок).  Эти &quot;независимые&quot; государства до боли напоминают наши среднеазиатские республики - &quot;друзья&quot; с ножом за спиной. Так что, я бы особо не обнадёживался.
Ответить
13 час.
Владимир Тихомиров
Макрон осёл...Очень недальновидный осёл оказался.Но,впрочем,как осёл может быть дальновидным..?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх