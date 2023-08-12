Доброй ночи, Империя. Ситуация в Нигере продолжает накаляться – и даже четыре военные базы (2 французских, около 1500 человек и 2 американских – примерно 1100 касок) на территории этой страны не способны развернуть ситуацию в обратную сторону.
Чемодан, вокзал, Париж
Комментарии
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Виктор Луговой
"так что чемодан, вокзал, Париж!" Мон Пари, Тюильри... Как там, бишь, дальше у Образцова...? "Ля мордА ди паштет, ля полёт ди этаж. ГоспитАль, госпитАль"...
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14 час.
А
Александр24
Может быть я и неправ, но история учит, что все африканские правительства по своей сути всегда были продажными. Нет там ни пророссийских, прокитайских, прозападных правительств. Всё там решают бабло и клановость .Под нами была почти вся Африка, но как только развалился СССР, вся эта Африка, задрав штаны, ломанулась на Запад. ( Как, кстати, и весь наш Восточный блок). Эти "независимые" государства до боли напоминают наши среднеазиатские республики - "друзья" с ножом за спиной. Так что, я бы особо не обнадёживался.
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13 час.
Владимир Тихомиров
Макрон осёл...Очень недальновидный осёл оказался.Но,впрочем,как осёл может быть дальновидным..?
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5 час.
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