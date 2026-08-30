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Регионы России

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HarmonyOS 6 от Huawei превысила 80 млн устройств и планирует достичь 100 млн к 2026 году

HarmonyOS 6 от Huawei превысила 80 млн устройств и планирует достичь 100 млн к 2026 году

Экосистема HarmonyOS продолжает расширяться быстрыми темпами: число нативных приложений для смартфонов на базе данной платформы превысило 400 тысяч, а общее количество нативных приложений для различных устройств экосистемы достичь уже более 100 тысяч.

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