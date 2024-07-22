Саботаж в рядах ВСУ. "Зашибли всю британскую диверсионную элиту" - Сивков

Армия России аккуратно и неторопливо продвигается на основных направлениях на Украине. Русские бойцы оттесняют ВСУ из Часова Яра, поддерживают напряжение на Харьковском направлении и продолжают проводить "калибровку" военных объектов врага.
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