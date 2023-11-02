Московская фармкомпания начнет выпускать биотехнологические препараты

РИАМО - 2 ноя. Столичная фармкомпания «Артселленс» получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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