Defensores de los derechos de los migrantes llegaron a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver una demanda después de que las autoridades desconectaran una línea telefónica gratuita de asesoría legal a inmigrantes detenidos, tras ser publicitada en la última temporada de la serie de televisión "Orange Is The New Black", de Netflix.