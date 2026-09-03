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Аргументы и Факты

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Эксперт рассказал, как часто нужно мыть волосы на самом деле

Эксперт рассказал, как часто нужно мыть волосы на самом деле

Не всем необходимо мыть голову каждый день, даже если человек регулярно занимается спортом или живет в городе.

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