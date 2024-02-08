Путин объяснил, почему Россия еще не достигла всех целей СВО

Он также рассказал, из каких стран больше всего наемников приезжает на Украину Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал причину, по которой пока еще не достигнуты цели СВО, сообщает РИА Новости.
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