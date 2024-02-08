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Путин объяснил, почему Россия еще не достигла всех целей СВО

Путин объяснил, почему Россия еще не достигла всех целей СВО

Он также рассказал, из каких стран больше всего наемников приезжает на Украину Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал причину, по которой пока еще не достигнуты цели СВО, сообщает РИА Новости.

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