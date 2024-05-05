Новые точки для "концентрации" мигрантов: в Москве появится ещё два аналога "ФудСити" рядом с "Садоводом"для "синергетического эффекта"

ИН

Ирина Некрасова

Вот и получается, что одной рукой на рассмотрение в Думу вносят проекты законов по ужесточению контроля за мигрантами, а другой открывают этим черным ордам двери в Россию пошире. Не верю уже в то, что власти действительно всерьёз занялись проблемой с гастарбайтерами. Просто лапшу на уши народу вешают, чтобы люди поутихли в своём праведном негодовании. А карманы для взяток держат всё шире при этом.