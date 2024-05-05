Новые точки для "концентрации" мигрантов: в Москве появится ещё два аналога "ФудСити" рядом с "Садоводом"для "синергетического эффекта"
Об этом не говорят
Видимо, для того, чтобы мигрантом было где ещё "обитать" де-факто неподконтрольно российским силовым ведомствам.
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Жыдовство какое-то, хотя вроде как азербараны там рулят, впрочем, и среди азеров горских явреев как мух на говне...
Вот и получается, что одной рукой на рассмотрение в Думу вносят проекты законов по ужесточению контроля за мигрантами, а другой открывают этим черным ордам двери в Россию пошире. Не верю уже в то, что власти действительно всерьёз занялись проблемой с гастарбайтерами. Просто лапшу на уши народу вешают, чтобы люди поутихли в своём праведном негодовании. А карманы для взяток держат всё шире при этом.
НИЧЕГО не меняется и это тревожно. Мы уходим, мы р.41. А вы то как?!
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