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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов о Шипачеве: «С ним легко работать. Я не стараюсь любой ценой встроить его в систему «Салавата». Не жду, что Вадим постоянно будет бежать в давление»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о форварде команды Вадиме Шипачеве.  39-летний форвард уфимцев набрал 2 (1+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0).

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