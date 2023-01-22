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В Бразилии объяснили смену главкома сухопутных войск

В Бразилии объяснили смену главкома сухопутных войск

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула снял с поста главнокомандующего сухопутных войск Бразилии Жулио Сезара де Арруду из-за отсутствия к нему доверия у главы государства, сообщил министр обороны республики Жозе Мусио Монтейро 22 января журналистам.

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