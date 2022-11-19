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Количество обвинительных приговоров российским спортсменам по допинговым делам на основе базы данных LIMS выросло до 166

Количество обвинительных приговоров по допинговым делам на основе базы данных Laboratory Information Management System (LIMS) московской антидопинговой лаборатории выросло до 166.

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