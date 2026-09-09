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Царьград

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Николас Кейдж: подъездная дорога к особняку в Малибу обрушилась

Николас Кейдж: подъездная дорога к особняку в Малибу обрушилась

В Малибу обрушилась подъездная дорога к особняку Николаса Кейджа, образовав огромную яму. Инцидент произошел утром, 8 сентября, вызвав утечку газа, которую удалось устранить.

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