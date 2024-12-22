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Запрет фейерверков на Новый год? Депутат предлагает ужесточить контроль после серии взрывов

Запрет фейерверков на Новый год? Депутат предлагает ужесточить контроль после серии взрывов

 Он считает, что для поддержания новогоднего настроения достаточно бенгальских огней, а более мощные пиротехнические изделия представляют угрозу для здоровья граждан и общественного порядка, иногда используются в преступной деятельности.

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