Запрет фейерверков на Новый год? Депутат предлагает ужесточить контроль после серии взрывов

Он считает, что для поддержания новогоднего настроения достаточно бенгальских огней, а более мощные пиротехнические изделия представляют угрозу для здоровья граждан и общественного порядка, иногда используются в преступной деятельности.
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