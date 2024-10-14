Москва наращивает экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку

Экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку помогает столичному бизнесу расти. За первые девять месяцев этого года сумма контрактов со странами региона превысила 730 млн рублей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии