Бучельников о прогулках по Москве: «Я как бродячий пес. Вижу ресторан – могу покушать зайти. Постарался везде побывать – и на любимых Патриках»

Подмосковный клуб обыграл «Локомотив» (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Это очень важный результат, мы продлили победную серию.
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