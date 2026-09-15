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Форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса»

Форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса»

24 сентября 2026 года состоится деловой форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса», организованный Комплексом экономической политики города Москвы в рамках Московского финансового форума.

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