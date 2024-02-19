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Бриджи вернулись в моду: 3 способа их актуальной стилизации

Бриджи вернулись в моду: 3 способа их актуальной стилизации

То, что брюки-карго постепенно теряют свою актуальность, было понятно еще в начале осени, но мало кто мог предположить, что на освободившаяся "ностальгическая ниша" трендов из прошлого окажется занята таким неожиданным предметом гардероба, как бриджи.

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