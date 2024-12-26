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Спички - не игрушка

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Убийца — нелегальный мигрант облил спящую пассажирку бензином, поджёг и потом спокойно стоял наблюдал за тем, как несчастная заживо горит в вагоне метрополитена

Убийца — нелегальный мигрант облил спящую пассажирку бензином, поджёг и потом спокойно стоял наблюдал за тем, как несчастная заживо горит в вагоне метрополитена

 Сожжение заживо в Нью-Йоркском метро: очередной повод обсудить миграционную политику. Пару дней назад в Нью-Йорке произошло жестокое и резонансное убийство — в метро была заживо сожжена ни в чем неповинная женщина.

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