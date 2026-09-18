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Водила

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Как водительские привычки незаметно разрушают подвеску автомобиля

Как водительские привычки незаметно разрушают подвеску автомобиля

Каждый раз, когда автомобиль мягко проходит поворот или без пробоя преодолевает стык асфальта, за этим стоит колоссальная работа подвески.

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