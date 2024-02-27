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Добрый Мир

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Карта бита: Трамп собрался отобрать у Байдена его главный козырь

Карта бита: Трамп собрался отобрать у Байдена его главный козырь

© AP Photo / Andrew Harnik  2 дня назад 3K прочитали Украина занимает главное место в "послужном списке" Байдена.

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