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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шейвон Шилдс стал игроком «Фенербахче»

« Фенербахче » продолжает усиливать состав перед новым сезоном Евролиги. Турецкий клуб официально объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом Шейвона Шилдса  (32 года, 201 см).

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