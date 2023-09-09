ДИАСПОРЫ – СПОРЫ НА ТЕЛЕ РОССИИ НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Про национальные диаспоры пишут часто и много, общее мнение, что – это явление в современной России можно с уверенностью назвать как Организованное Преступное Сообщество – ОПС.