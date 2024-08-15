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Он прославлял СНГ и Россию на весь мир, а в Америке его довели до нервного срыва. Что там сделали с Каспарайтисом?

Он прославлял СНГ и Россию на весь мир, а в Америке его довели до нервного срыва. Что там сделали с Каспарайтисом?

«Я помчался бегом за машиной «Скорой помощи».Дарюс Каспарайтис провел насыщенную карьеру в НХЛ. 863 матча, 27 голов, 136 передач, 163 очка и статус одного из самых жестких хоккеистов в истории — о таком пути в лучшей лиге мира мечтают миллионы спортсменов.

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