Из тюрьмы — в Сибирь. Штурмовавший Капитолий «шаман» захотел в Россию

Сибирь и Москва больше всего привлекают в России сторонника Дональда Трампа американского блогера Джейка Анджели, известного благодаря костюму шамана-викинга, в котором он прорвался в вашингтонский Капитолий четыре года назад, 7 января сообщает РИА Новости.