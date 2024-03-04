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Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС

Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС

Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента — Христианско-демократический союз (ХДС)— потребовала провести срочное заседание комитета Бундестага по обороне после утечки разговора высокопоставленных военных о возможных ударах по Крымскому мосту.

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