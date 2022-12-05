Ракетчики Тихоокеанского флота будут круглосуточно контролировать акваторию.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Комплексы «Бастион» заступили на боевое дежурство на Курилах На Курильских островах на боевое дежурство заступили береговые ракетные комплексы «Бастион».