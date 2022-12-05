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Комплексы «Бастион» заступили на боевое дежурство на Курилах

Комплексы «Бастион» заступили на боевое дежурство на Курилах

Ракетчики Тихоокеанского флота будут круглосуточно контролировать акваторию.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Комплексы «Бастион» заступили на боевое дежурство на Курилах На Курильских островах на боевое дежурство заступили береговые ракетные комплексы «Бастион».

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