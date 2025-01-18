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Ростислав Ищенко: Запад пытается вовлечь Россию в переговоры по Украине

Ростислав Ищенко: Запад пытается вовлечь Россию в переговоры по Украине

Возможность глобального ядерного конфликта из-за санкционной политики Запада против России; стремление Зеленского спровоцировать большую войну; снижение призывного возраста на Украине; сохранение независимости Украины; попытки Запада вовлечь Россию в переговоры по Украине; «консервативный поворот» на Западе и завышенные ожидания от Трампа, а также стимулы для России вступить в переговоры с Западом по Украине.

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