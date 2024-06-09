Вильфанд пообещал россиянам жару в июне

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Июнь может стать самым жарким месяцем. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра (ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации»), доктор технических наук, синоптик Роман Вильфанд.
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