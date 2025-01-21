Слова Розенбаума стали болью для звёзд шоубиза: Полетели короны

Артист не только с треском разнес некоторых представителей нынешнего шоу-бизнеса, но и разоблачил лживые стереотипы, распространяемые ими же, о том, что молодое поколение чурается патриотизма и традиционных ценностей.
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