Газовые резервы ЕС находятся между комфортом и тревогой

Европейский газовый рынок переживает период повышенной нагрузки на хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы снизились до критической отметки в 60%, а суточный отбор достиг почти 1 млрд кубометров — показатель, невиданный за последние четыре года.
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