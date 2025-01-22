Газовые резервы ЕС находятся между комфортом и тревогой

Европейский газовый рынок переживает период повышенной нагрузки на хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы снизились до критической отметки в 60%, а суточный отбор достиг почти 1 млрд кубометров — показатель, невиданный за последние четыре года.