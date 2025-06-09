Сенатор Голов: для заказчиков домов нужен упрощенный доступ к судебной защите

Экспертные группы при Совете Федерации считают нужным закрепить в законодательстве механизмы защиты россиян - заказчиков домов на случай форс-мажоров — например, при срывах сроков строительства или банкротстве застройщиков.
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