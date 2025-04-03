Ушел из жизни первый руководитель Госэкспертизы Карелии Геннадий Пашков

На 68-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Александрович Пашков — выдающийся строитель, конструктор и организатор, первый руководитель Управления государственной экспертизы Республики Карелия.
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