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Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, в общей сложности выплату получили 20320 ветеранов. «По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны», — цитирует слова министра «Российская газета».

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