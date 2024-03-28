В Амурской области сотрудники транспортной полиции обеспечили охрану общественного порядка во время прибытия агитационного поезда «Сила в правде»

Сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте обеспечили охрану общественного порядка во время прибытия агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции «Сила в правде», направленной на противодействие попыткам фальсификации достижений армии и флота России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии