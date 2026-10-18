МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Возвращавшиеся из Турции россияне, чьи рейсы были экстренно перенаправлены в Минск из-за атак ВСУ, благополучно отправились на родину на автобусах и поездах.
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