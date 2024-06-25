Главред «ПолитНавигатора» – «Московскому комсомольцу»: Проблему безопасности закрытием пляжей Севастополя не решить

Звучащие предложения о закрытии пляжей Севастополя из-за угрозы новых украинских ударов не решают проблему безопасности, рассказал в интервью газете «Московский комсомолец» главный редактор «ПолитНавигатора» Сергей Степанов.
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