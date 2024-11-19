Булыкин назвал европейский чемпионат, который подойдет Батракову

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова Владимира Кузьмичева, являющегося представителем 19-летнего полузащитника Алексея Батракова, о том, что тренер Хосеп Гвардиола заинтересовался бы футболистом.
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