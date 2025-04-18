Нилов сообщил, что россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

В связи с празднованием 1 мая, 30 апреля рабочий день для жителей России будет сокращен. Об этом РИА Новости рассказал Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по социальной политике, представляющий партию ЛДПР.
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