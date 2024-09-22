Строительство фортификационных сооружений, получивших название «линия Зеленского» на Донбассе, по всей вероятности, ничем не отличалось от аналогичных укреплений, которые украинские чиновники пытались построить на других направлениях российской СВО.
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