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Царьград

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Эксперт Марочко: ВСУ перебросили в Харьков роты, состоящие из заключенных

Эксперт Марочко: ВСУ перебросили в Харьков роты, состоящие из заключенных

Военный эксперт Марочко заявил о переброске нескольких рот заключенных в Харковскую область.Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, сообщил о том, что в ХЗарьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины.

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