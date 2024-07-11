Эксперт Марочко: ВСУ перебросили в Харьков роты, состоящие из заключенных

Военный эксперт Марочко заявил о переброске нескольких рот заключенных в Харковскую область.Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, сообщил о том, что в ХЗарьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины.