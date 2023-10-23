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Устроивший скандал в «Что? Где? Когда» магистр вернулся в игру

Устроивший скандал в «Что? Где? Когда» магистр вернулся в игру

Генеральный продюсер телекомпании «Игра-ТВ», магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов вернулся в программу после того, как в одном из выпусков устроил скандал из-за незачтенного команде ответа и объявил об уходе из клуба.

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