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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Rocksteady Studios разрабатывает новую игру с открытым миром и ближним боем Недавно ...

Rocksteady Studios разрабатывает новую игру с открытым миром и ближним боем Недавно ...

Rocksteady Studios разрабатывает новую игру с открытым миром и ближним боемНедавно Джейсон Шрайер из Bloomberg рассказывал, что руководители Rocksteady Studios хотят вернуться к Бэтмену и сделать одиночную игру про Тёмного Рыцаря.

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