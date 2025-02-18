Rocksteady Studios разрабатывает новую игру с открытым миром и ближним боем Недавно ...

Rocksteady Studios разрабатывает новую игру с открытым миром и ближним боемНедавно Джейсон Шрайер из Bloomberg рассказывал, что руководители Rocksteady Studios хотят вернуться к Бэтмену и сделать одиночную игру про Тёмного Рыцаря.
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