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Царьград

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Отомстили, как смогли. Взбесившиеся украинские ВСУшники сжигают "предателя" Трампа

Отомстили, как смогли. Взбесившиеся украинские ВСУшники сжигают "предателя" Трампа

Бойцы ВСУ сожгли чучело Дональда Трампа в отместку за его мирный план. Американцы возмутились и потребовали вернуть вложенные в Украину деньги.

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Комментарии
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Eduard
Трамп им ничего не должен.Укропам никто ничего не должен,они уголовники!
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21 час.
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