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Бельгия «закрыла дверь» для использования замороженных активов России – министр Франкен

Бельгия «закрыла дверь» для использования замороженных активов России – министр Франкен

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель не будет соглашаться на использование замороженных активов России для финансирования Украины вопреки новой инициативе некоторых стран Европейского союза.

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