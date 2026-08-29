Бельгия «закрыла дверь» для использования замороженных активов России – министр Франкен

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель не будет соглашаться на использование замороженных активов России для финансирования Украины вопреки новой инициативе некоторых стран Европейского союза.
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