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    Пиндосы , видимо , используют там инкубаторы для своих фриков...Что ни чинуша, то претендент на роль сказочной Бабы Я...Готовившая санкци...
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Украина обратилась к России с просьбой передать тела погибших в Ил-76 пленных

Украина обратилась к России с просьбой передать тела погибших в Ил-76 пленных

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что киевский режим отправил запрос России с просьбой передать тела украинских военнопленных, погибших в катастрофе российского Ил-76 в Белгородской области.

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