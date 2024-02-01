Украина обратилась к России с просьбой передать тела погибших в Ил-76 пленных

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что киевский режим отправил запрос России с просьбой передать тела украинских военнопленных, погибших в катастрофе российского Ил-76 в Белгородской области.
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